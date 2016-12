Villingen-Schwenningen Traumhafte Tanzkunst verzaubert Publikum

VS-Villingen. Das Klassische Moskauer Ballett traf mit "The best of Tschaikowsky" ins Herz des familiären Publikums in Villingen. In der Tat waren Zuhörer vom kleinen Mädchen bis zum Greis, darunter erfreulich viele junge und russisch sprechende Menschen, in die Neue Tonhalle gekommen.