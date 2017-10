Villingen-Schwenningen Traumhafte Show in Schwenningen

Villingen-Schwenningen. Unter dem Motto "Kaleidoskop" vereinen sich die Bereiche Sport, Musical, Theater und Varieté zu einem einzig großen Kunstwerk und einer atemberaubenden Show. Ein Highlight in diesem Jahr ist TJ-Wheels, ein Rollschuhfahrer, der auf einer Halfpipe kunststücke aufführt, jongliert und balanciert. Vom "Künstler-Magazin" wurde er 2012 und 2014 zum Künstler des Jahres ernannt, und auch bei "Das Supertalent" riss der Rollschuhfahrer die Jury mit. Den Sieg konnte er nicht holen, dafür aber Begeisterung von allen Seiten. Als weiteres Highlight wird die Gruppe Catwall-Acrobats, bestehend aus internationalen Zirkusartisten, angekündigt. Sie performen auf dem so genannten "Butterfly-Trampolin", ein U-förmiges Trampolin, waghal- sige Sprünge kombiniert mit spannender Musik und einer tollen Show. Die Gala findet am Mittwoch, 27. Dezember, 18.30 Uhr, in der Deutenberghalle in Schwenningen statt. Der Kartenpreis variiert, je nach Kategorie für Erwachsene zwischen 14 und 32 Euro und für Kinder zwischen acht und 17 Euro.