Villingen-Schwenningen Trauma-Experte ist wieder im Einsatz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Kizilhan ist Professor und Studiengangleiter an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen, wo er bis zu 50 Studierende unterrichtet. Seit Dezember ist er dabei, an der Donaueschinger Mediclin-Klinik am Vogelsang eine Abteilung für transkulturelle psychosomatische Rehabilitation auf den Weg zu bringen.

Sein Augenmerk richtet sich auf das neue Institut im irakischen Dohuk, eine 400 000-Einwohner-Stadt, die durch Flüchtlinge aus den syrischen und irakischen Kriegsgebieten auf eine Million Menschen angewachsen ist. Das Institut wird mit finanzieller Hilfe und ideeller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg angeschoben und startet bereits im Februar. Das Ziel ist, 30 bis 60 Studenten auszubilden, damit diese vor Ort den traumatisierten Menschen aus den Kriegsgebieten helfen können.

Die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor zwei Jahren ins Leben gerufene Hilfsaktion für 1100 jesidische Frauen und Mädchen, die in verschiedenen Städten des Landes untergebracht sind, hat auch im Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Spuren hinterlassen: Rund 20 dieser Kriegsopfer leben inzwischen in Villingen-Schwenningen und dem Landkreis. Sie haben grauenhafte Erfahrungen gemacht. Es sind tief greifende Kriegserlebnisse in Syrien oder dem Irak, die man kaum wirklich verarbeiten kann. Sie wurden von den Milizionären des Islamischen Staats (IS) als Geiseln oder Sexsklavinnen missbraucht. Bekamen Schläge, mussten Morde mit ansehen, litten unter Terror oder wurden mehrfach vergewaltigt. Viele von ihnen mussten mit ansehen, wie ihre Männer enthauptet wurden. Eine Mutter erzählt von ihrer zweijährigen Tochter, die tagelang in einer Kiste der glühenden Sonnenhitze ausgesetzt wurde und am Ende starb. Grauen, das kaum zu ertragen ist.