Villingen-Schwenningen Traum vom Bouldern und Klettern wird wahr

VS-Villingen. In der Halle wird noch kräftig gewerkelt, doch der Plan steht: In zweieinhalb Wochen soll in direkter Nachbarschaft zum Fitnessstudio Injoy in der Wilhelm-Binder-Straße die Boulder- und Kletterhalle "Upjoy" eröffnet werden. "Bis zum Ende der Woche sind die Wände aufgebaut, dann geht es mit den Matten weiter", berichtet Horst-Eckart Göppinger, Inhaber der Sago GmbH, die die Halle betreiben wird.

Ab dem 11. Februar steht den Sportbegeisterten in der 450 Quadratmeter großen Halle 512 Quadratmeter Boulderfläche zur Verfügung. "Zusätzlich gibt es eine 8,5 Meter hohe Kletterwand mit 100 Quadratmetern Fläche", berichtet Göppinger. Je nach Resonanz überlegt er sogar, die Halle noch zu erweitern. "Da das unser eigenes Gebäude ist, kann man das problemlos umsetzen."

Angeboten werden rund 120 verschiedene Boulderrouten, deren Schwierigkeiten anhand der Grifffarbe angezeigt wird. "Die gelben Griffe markieren die einfachsten Routen – da können auch Anfänger ihr Glück probieren", erklärt der sportliche Leiter Tim Rothbauer. Gemeinsam will man in Zukunft zudem Wettbewerbe für Jedermann anbieten.