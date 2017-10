Villingen-Schwenningen. Die Trauerfeier für Fritz Ewald, Gründer und Macher des Jazz-Festivals vs swingt" ist am Mittwoch, 11. Oktober. Beginn des Trauergottesdienstes ist um 13 Uhr in der Pauluskirche, Paulusplatz, in Schwenningen. Ewald war am 3. Oktober im Alter von 78 Jahren gestorben.