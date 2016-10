Villingen-Schwenningen Trauer um Künstler Horst Willi Kurschat

Er studierte Freie Malerei, Freie Grafik und Fotografie an der Fachhochschule Hannover und Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Seit Anfang der 90er Jahre lebte Horst Willi Kurschat in Villingen-Schwenningen und war aktives künstlerisches Mitglied im örtlichen Kunstverein. Bei der Jahresausstellung, die am 6. November beginnt, werden höchstwahrscheinlich auch Werke von ihm zu sehen sein.

Unter dem Titel ’ELEMENTAR’ war vom 10. Oktober 2008 bis 11. Januar 2009 zum ersten Mal in Villingen-Schwenningen ein Werküberblick des Künstlers aus den vergangenen 30 Jahren seines künstlerischen Schaffens zu sehen.

Die Kunstinteressierten kennen das aktuelle Schaffen von Horst Willi Kurschat mit seinen Blisterbildern, die er "Magnifikationen" (Vergrößerungen) nannte. Der Blick zurück macht deutlich, dass seine "foto-grafischen Arbeiten" schon immer durch kontrastierende Lichtsetzungen bestimmt sind. Herausragende Beispiele aus verschiedenen Werkgruppen des Künstlers aus den vergangenen 30 Jahren zeigten dabei die inspirierende und selektierende Funktion des Lichts bei der Motiv- und Bildfindung auf.