Villingen-Schwenningen Trägerverbund im Gespräch

Das Jugendförderungswerk ist derzeit für beide Möglichkeiten offen, erklärte Nicola Schurr bei dem Treffen, an dem auch andere Vereine teilnahmen.

"Falls es zu einer Ausschreibung für eine Einzelträgerschaft komme und das Jugendförderungswerk die Trägerschaft erhalte, werde sich der Verein bemühen, alle Organisationen, Vereine und Personen, die seit Jahren das Projekt unterstützt hätten, als Partner mit ins Boot zu holen, damit die Arbeit dort auf einer breiten Basis durchgeführt werden könne", teilt Schurr weiter mit. "Nun sind wir in der Pflicht dieses Projekt mit Leben zu füllen", erklärte Schurr in der Sitzung.

Gemeinsam mit der Stadt wurden Termine und weitere Vorgehensweisen abgesprochen. Das Jugendförderungswerk will weiterhin eng mit der Verwaltung an diesem Thema arbeiten. Man freut sich auch, dass nach der Entscheidung des Gemeinderates, viele neue Organisationen Interesse an dem Projekt zeigen. Dies mache klar, dass es viele Vereine gebe, denen die Jugend und diese Stadt am Herzen liegen, sagte Schurr.

Veranstaltungen werden geplant

Nun sei es an der Zeit, gemeinsam die beste Lösung zu erarbeiten für die Ausgestaltung des Projekts zu erarbeiten. Derzeit sei das Jugendförderungswerk dabei, sich personell neu aufzustellen und auch Veranstaltungen für das kommende Jahr zu planen, erklärt Vorstandsmitglied Nicola Schurr abschließend.