Villingen-Schwenningen Träger für Kulturzentrum gesucht

Villingen-Schwenningen (maz). Mit großer Mehrheit hat der Jugendhilfeausschuss gestern Abend beschlossen, die Leitung nicht ohne Ausschreibung an den Trägerverbund des Jugendförderungswerks, des Ortsvereins Villingen-Schwenningen der Arbeiterwohlfahrt und der Malteser zu vergeben. Katharina Hirt, CDU, Ulrike Heggen von den Freien Wählern und Joachim von Mirbach von den Grünen sprachen sich dafür aus, verschiedene Konzepte für das Kulturzentrum auf den Tisch zu bekommen und auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen. Lediglich Bernd Lohmiller, SPD, wollte sofort die Weichen für den Trägerverbund stellen, der ja schon ein Betriebsmodell entwickelt habe. Die ProKids-Stiftung habe ihre Bereitschaft signalisiert, die Trägerschaft zu übernehmen, aber nicht in einem Verbund, erklärte Sabine Braun vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport. Wichtig sei es, in der Ausschreibung offen zu lassen, dass sich mehrere Träger diese Arbeit teilen, unterstrich Alfred Zahn vom Kinderschutzbund. Denn gerade die Jugendkultur umfasse so viele Aspekte, die ein alleiniger Träger gar nicht einbringen könne. Es gebe immer die Möglichkeit, sich für eine Bewerbung zusammenzuschließen, erklärte Oberbürgermeister Rupert Kubon.