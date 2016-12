Villingen-Schwenningen Traditionelle und poppige Weihnachtssongs

VS-Weilersbach (spr). Der Kirchenchor und Musikverein Weilersbach laden am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, zu einem Konzert in die St. Hilarius-Kirche in Weilersbach ein. Gemeinsam gestalten der Musikverein Weilersbach unter der Leitung von Lisa Zipfl und der Katholische Kirchenchor Weilersbach unter der Leitung von Agnes Suszter ein Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Hilarius in Weilersbach.