Villingen-Schwenningen Tradition auf vier Rädern

"Quadhouse" führt zwei Modelle des Produzenten – wahlweise als Ein- oder Zweisitzer. Sein Hauptklientel, so Schlenker, sind Menschen, die ein leichtes Zweirad zu schätzen wissen. Der Preis liegt zwischen 5400 bis 6000 Euro. Das in der Region ansässige Unternehmen verkauft nicht nur Motorräder und Quads, sondern macht auch Straßen- und Spezialumbauten. Von 2006 bis 2012 sei "Quadhouse" der stärkste Kawasaki Quad-Vertragshändler Deutschlands gewesen, so Schlenker.