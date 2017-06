Villingen-Schwenningen Touren mit Blick auf den Untersee und bei Guebwiller

Die Wandergruppe Pfaffenweiler ist am Sonntag, 2. Juli, ab 7 Uhr in Elgersweier unterwegs.

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, in Blotzheim in Frankreich gemeldet. Start ist am Samstag und Sonntag jeweils von 6 bis 15 Uhr. Am Sonntag, 2. Juli, sind die Wanderer in Elgersweier gemeldet. Start ist von 7 bis 13 Uhr. Die Wanderfreunde sind am Mittwoch, 5. Juli, von 7 bis 14 Uhr in Bad Dürkheim gemeldet.

Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Sonntag, 2. Juli, eine Wanderung über den Hochfirst. Treffpunkt ist um 9.25 Uhr in der Bahnhofshalle in Villingen. Mit dem Zug geht es nach Feldberg/Bärental. Dort startet die Wanderung eins über Rotkreuz, Saiger Höhe und Hochfirst nach Neustadt, Wanderstrecke etwa 15 Kilometer. Wanderung zwei wandert mit Gruppe 1 bis zur Saiger Höhe und dann nach Saig, Wanderstrecke etwa neun Kilometer. Unterwegs sehr schöne Aussichtspunkte. Eine Schlusseinkehr ist in Neustadt vorgesehen. Der Fahrpreis beträgt etwa zehn Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführer sind Eml Held, Telefon 07721/9983134 und Waltraud Joos, Telefon 07721/8 07 92 35.