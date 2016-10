Villingen-Schwenningen Touren führen zur Gauchachschlucht und an den Randen

Die aktiven Senioren des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, wandern am Mittwoch, 19. Oktober, zum Schlachtfest auf dem Risiberg. Die Wanderung führt als Rundweg über etwa acht Kilometer (etwa 2,5 Stunden) oder als Kurzwanderung etwa drei Kilometer (etwa 1,5 Stunden). Die Schlussrast ist im Gasthaus Waldeck. Abfahrt ist um 10.50 Uhr am Hallenbad Villingen, 10.55 Uhr an der Tonhalle, 11 Uhr am Busbahnhof Villingen. Rückfahrt ist um etwa 17 Uhr ab Gasthaus Waldeck, Risiberg. Der Fahrpreis beträgt zehn Euro. Anmeldung ab sofort bei den Wanderführern Martha und Rudi Fleig, Telefon 07721/5 67 67.

Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Sonntag, 16. Oktober, zum Schlachtplattenessen nach "Überraschungshausen". Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bickentor in Villingen. Die Wanderstrecke beträgt etwa elf Kilometer, eine Kurzwanderung ist nicht möglich. Der Fahrpreis beträgt drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Wanderführung haben Elfriede und Emil Held, Telefon 07721/9 98 31 34.

Am Mittwoch, 19. Oktober, lädt der Schwäbische Albverein Schwenningen zu einer landschaftlich sehr reizvollen Wanderung ein. Ausgangspunkt ist Emmingen ab Egg. Die Wanderung führt vorbei am Venushof ins Wasserburger Tal bis zum Wasserburger Hof. Von dort steigen die Wanderer hinauf zum Ortseingang von Honstetten. Dies ist mit ungefähr 90 Höhenmeter die einzige nennenswerte Steigung der Wanderung. Der Wanderweg führt um das Dorf herum, hinab zur Ruine Tudoburg und von dort über die Krebsbachschlucht zur Lochmühle, wo die Wanderer zur Schlusseinkehr erwartet werden. Die Wanderzeit beträgt etwas mehr als drei Stunden. Abfahrt ist um 10 Uhr in Bad Dürrheim, Adlerplatz, um 10.10 Uhr in Villingen, Busbahnhof und um 10.20 Uhr in Schwenningen mit den Haltestellen Grabenäcker, Feintechnikschule, Bahnhof, Dauchinger Straße. Fahrtkosten: zwölf Euro. Anmeldungen bis Dienstag, 18. Oktober, 11 Uhr, bei der Tourist-Information im Schwenninger Bahnhof, Telefon 07720/821209.

Die Naturfreunde in Villingen-Schwenningen laden ein zu einem Ausflug in die wild-romantische Gauchach-Schlucht am Sonntag, 16. Oktober. Treffpunkt ist im Bahnhof Villingen um 11.25 Uhr, Abfahrt um 11.37 Uhr. In Döggingen beginnt die Sieben-Kilometer-Wanderung, nach vier Kilometer wird das Naturfreundehaus Burgmühle erreicht, mitten im Naturschutzgebiet. Dort ist Gelegenheit für Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Weiter geht es danach an die Wutach bis zur Wutachmühle. Die Rückfahrt mit Bus und Bahn über Donaueschingen endet in Villingen um 17.32 Uhr. Der Wanderweg ist nur mit gutem Schuhwerk begehbar und erfordert Kondition und Trittfestigkeit. Die Fahrtkosten betragen sieben Euro, für Kinder drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Info-Telefon: 0176/96 03 43 37.

Die Outdoor-Gruppe des Schwarzwaldvereins unternimmt am Sonntag, 16. Oktober, eine Höhenwanderung auf dem Schweizer Randen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am BSV-Parkplatz in Schwenningen. Per Auto-Fahrgemeinschaften erreicht die Gruppe Merishausen zwischen Blumberg und Schaffhausen. Von der Ortsmitte Merishausen (530 Meter) führt der Wanderweg durch das Cheisental hinauf zum Hagenturm (912 Meter), der eine prächtige Rundumsicht bis hin zu den Alpen bietet. Auf dem Randen-Höhenweg geht es weiter über Zelgli zum Schleitheimer Randenturm. Auch dieser bietet wieder eine hervorragende Rundumsicht über Hallau bis hin zum Hochschwarzwald. Auf immer wieder aussichtsreichen Wegen, abwechselnd mit prächtigen Buchenwäldern, erreicht man später das Randenhus und danach den Siblinger Randenturm. Der erst 2014 eröffnete Turm ist der dritte Turmhöhepunkt des Tages und bietet wiederum eine neue Aussicht hinüber zum Hegau. Über Hinterranden erreicht die Gruppe die kleine Ortschaft Hemmental und steigt von dort noch einmal hinauf zum Naturfreundehaus Buechberghaus. Nach einer kleinen Kaffeepause (Schweizer Franken) geht es hinunter nach Merishausen. Die reine Wanderzeit beträgt sechs Stunden bei 23,5 Kilometern Wanderstrecke. Es sind zirka 760 Höhenmeter im Auf- und Abstieg zu bewältigen. Eine Abkürzungsmöglichkeit wird nicht angeboten. Wanderstöcke sind zu empfehlen. Bitte Rucksackvesper und Getränk mitführen. Guides sind Birgit Möller und Steffen W. Esslinger. Anmeldungen sind bis Samstag, 11 Uhr, auf www.schwarzwaldverein-schwenningen.de möglich.

Am Samstag, 15. Oktober, wandert der Schwäbische Albverein Schwenningen im Donautal. Der Start erfolgt am Gasthof Neumühle (etwa 590 Meter Höhe). Die Teilnehmer steigen hinauf zum Lenzenplatz und weiter zum Lenzenfelsen (801 Meter), kommen zur Ruine Wagenburg und weiter zur Bildeiche. Danach erreichen sie den Hohlen Felsen und den Bandfelsen. An der Burg Wildenstein vorbei ist es bis zum Ziel in Leibertingen nicht mehr weit. Die Wanderzeit beträgt fünf Stunden, für die Kurzwanderer dreieinhalb Stunden. Nicht zu vergessen sind Rucksackvesper und Wanderstöcke. Anmeldungen sind bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen bis morgen, Freitag, 14. Oktober, 11 Uhr, unter Telefon 07720/82 12 09 möglich. Busabfahrt ist um 7.30 Uhr in Bad Dürrheim Adlerplatz, 7.40 Uhr in Villingen am Busbahnhof und 7.50 Uhr in Schwenningen mit den Haltestellen Grabenäcker Straße, Feintechnikschule, Bahnhof und Dauchinger Straße.