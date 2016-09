Villingen-Schwenningen Touren führen ins Markgräflerland und nach Oberschwaben

Die Wandergruppe VS ist am Samstag, 1. Oktober, in Tiefenbach sowie in Triberg unterwegs. Am Sonntag, 2. Oktober, sind die Wanderer in Marschalkenzimmern und Filderstadt gemeldet. Am Feiertag, 3. Oktober, wandert die Gruppe in Bad Wurzach und in Neustadt.

Der Wanderverein Schwarzwaldfalken Villingen-Schwenningen ist am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, in Tiefenbach unterwegs. Start ist am Samstag um 8 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.

Die Wandergruppe Pfaffenweiler ist am Sonntag, 2. Oktober, in Marschalkenzimmern gemeldet. Start ist von 7 bis 13 Uhr. Am Feiertag, 3. Oktober, sind die Wanderer bei der ARGE Baden-Württemberg gemeldet. Start ist um 7 Uhr.