Villingen-Schwenningen Touren führen ins herbstliche Lautertal und auf die Baar

Die Wanderfreunde VS-Villingen sind am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, in Hagenthal unterwegs. Start ist am Samstag und Sonntag von 7.15 bis 14 Uhr. Eine geführte Wanderung steht am Samstag, 21. Oktober, in Ühlingen an. Start ist um 10 Uhr. Die Gruppe ist am Samstag, 21. Oktober, in Enzweihingen-Kleinglattbach gemeldet. Start ist von 7 bis 14 Uhr.

Am Sonntag, 22. Oktober, lädt der Schwäbische Albverein Schwenningen, gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein Schwenningen, zu einer herbstlichen Wanderung ein. Entlang der Lauter gibt es 20 Burgen und Ruinen, zwei davon wollen die Vereine auf ihrer Wanderung besuchen. Zum Auftakt geht es von Dürrenstetten zur Burg Hohengundelfingen aus der Stauferzeit. Sie ist die imposanteste der mittelalterlichen Adelsburgen im Lautertal und bietet einen herrlichen Rundblick über das Tal. Auf der zweiten Burg Derneck gibt es eine Rast, hier werden Vesper und Getränke sehr günstig angeboten. Der Weg führt über den Kalvarienberg Köpfle nach Indelhausen. Die Wanderer verlassen nun die Burgen und das Lautertal und kommen zu den Höhlen des Weißen Juras. Vorbei unterhalb der Gerberhöhle geht es durch das kleine Städtchen Hayingen, weiter durch das Schweiftal zur Wimsener Höhle, auch bekannt als Friedrichshöhle. Hier holt der Bus die Teilnehmer ab. Weiter geht es zum barocken Kloster Zwiefalten, wo die Schlusseinkehr in der Klosterbräu-Gaststätte stattfindet. Gesamtwanderstrecke: 14 Kilometer, Abkürzung acht Kilometer, festes Schuhwerk ist erforderlich, ein Rucksackvesper ist mitzunehmen. Wanderführer sind Heinz Karg und Helga Horn, die gerne weitere Auskünfte geben. Die Fahrtkosten betragen 17 Euro. Abfahrt ist um 7 Uhr in Bad Dürrheim am Adlerplatz, um 7.10 Uhr am Busbahnhof Villingen und ab 7.20 Uhr in Schwenningen an den Haltestellen Grabenäcker, Feintechnikschule, Bahnhof und Dauchinger Straße. Anmeldung zur Tour bis Samstag, 21. Oktober, 11.30 Uhr, bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen, Telefon 07720/821209.

Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Sonntag, 22. Oktober, zwei verschiedene Wanderung nach Döggingen. Für Wanderung eins treffen sich die Teilnehmer um 8.45 Uhr in der Bahnhofshalle in Villingen. Mit dem Zug geht es nach Zollhaus-Blumberg. Gewandert wird nach Blumberg, Achdorf, Mundelfingen und weiter nach Döggingen, Wanderstrecke etwa 16 Kilometer). Für Wanderung zwei ist der Treffpunkt um 11.15 Uhr ebenfalls in der Bahnhofshalle in Villingen. Mit dem Zug fahren die Teilnehmer nach Donaueschingen und wandern über Hüfingen und Grund nach Döggingen, Wanderstrecke etwa zehn Kilometer. Gemeinsam mit der Gruppe eins fahren sie mit dem Zug zurück nach Villingen. Die Schlusseinkehr ist im Gasthaus Sudhaus vorgesehen. Fahrpreis etwa zehn Euro, abhängig von der Teilnehmerzahl. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführer sind Hans Schlude, Telefon 07721/5 94 46 und Kuno Burger, Telefon 07721/2 24 31.