Villingen-Schwenningen Touren führen durch Winterlandschaften

Der Schwäbische Albverein Mühlhausen lädt zu seiner Hauptversammlung ein, die am Freitag, 20. Januar, 19 Uhr, im Foyer der Schule in Mühlhausen stattfindet. Nach den Berichten des Vorsitzenden, der Rechnerin, der Kassenprüfer und den Fachwarten gibt es bei der üblichen Bewirtung mit einem Vesper einen Rückblick über das vergangene Jahr. Erneut werden die vielfältigen Aktivitäten des kleinen, aber aktiven Vereins für Wandern, Natur und Heimat besonders vorgestellt, für die eine Anmeldung erforderlich ist.

Die Familiengruppe des Schwäbischen Albvereins Schwenningen veranstaltet die erste familienfreundliche Wanderung in diesem Jahr. Das Motto lautet "Fackelschein im Winterwald. Treffpunkt ist am kommenden Samstag, 14. Januar, 17.30 Uhr, an der Tennishalle hinter der Messe (Waldeckweg). Von da aus führt Wegewart Bernhard Happle durch die Winterlandschaft. Er hat eine schöne Runde vorbereitet, die auch bei ungünstiger Wetterlage durchführbar ist. Die ursprünglich geplante Runde im Germanswald muss aus Sicherheitsgründen gestrichen werden. Beim gemütlichen Ausklang gibt es Punsch und Gebäck. Fackeln können vor Ort gekauft oder selbst mitgebracht werden. Bei extrem schlechtem Wetter (starker Regen, extremer Schneefall) fällt die Wanderung aus. Infos gibt es bei Steffen Kaltenmark Telefon 07720/80 99 08, Bernhard Happle 07720/3 04 07 17.

Der Schwarzwaldverein Schwenningen wandert am Sonntag, 15. Januar, von Marbach über Zollhaus zurück nach Schwenningen. Treffpunkt ist um 11.50 Uhr am Bahnhof Schwenningen zur Fahrt mit dem Ringzug bis Marbach. Die Wanderstrecke beträgt acht bis neun Kilometer, Wanderzeit knapp drei Stunden. Eine Einkehr ist nicht vorgesehen. Empfohlen werden gutes Schuhwerk, kleines Vesper mit Getränk und Wanderstöcke je nach Wetterlage. Der Fahrpreis beträgt fünf Euro, für Nichtmitglieder drei Euro Zuschlag. Anmeldung bis morgen, Freitag, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell, Telefon 07720/17 41.

Die Wandergruppe VS ist am Sonntag, 15. Januar, in Riederich gemeldet. Start ist um 7.30 Uhr.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Sonntag, 15. Januar, in Riederich unterwegs. Start ist um 7.30 Uhr.