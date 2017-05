Villingen-Schwenningen Touren führen auf die Badener Höhe und zum Salenhof

Die Wanderfreunde Villingen-Schwenningen sind am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, in Osenbach, Frankreich, gemeldet. Start ist jeweils um 8 Uhr. Am Sonntag, 4. Juni, und Montag, 5. Juni, ist die Gruppe in Wallbach unterwegs. Start ist am Sonntag um 13 Uhr und am Montag um 7 Uhr. Am Sonntag, 4. Juni, und Montag, 5. Juni, ist die Wandergruppe in Betzweiler Wälde unterwegs. Start ist am Sonntag um 11 Uhr und am Montag um 7 Uhr. Am Mittwoch, 7. Juni, ist die Gruppe in Dürrn gemeldet. Start ist um 13 Uhr.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Sonntag, 4. Juni, und Montag, 5. Juni, ist Wallbach/Bad Säckingen gemeldet. Start ist am Sonntag um 13 Uhr und am Montag um 7 Uhr. Außerdem ist die Gruppe am Sonntag und Montag, 4. und 5. Juni, im Betzweiler-Wälde unterwegs. Start ist am Sonntag um 11 Uhr und am Montag um 7 Uhr.

Die Schwarzwaldvereine aus Villingen und Schwenningen wandern am Pfingstmontag, 5. Juni gemeinsam im Nordschwarzwald. Es werden zwei Wanderstrecken für unterschiedliche Konditionen angeboten. Start beider Wanderungen ist Sand an der Schwarzwaldhochstraße. Gruppe 1 wandert von dort über Schwarzenbrunnen nach Herrenwies und weiter ansteigend zum höchsten Punkt der Wanderung, der Badener Höhe (1002 Meter) mit dem 1891 eingeweihten Friedrichsturm. Weiter geht es hinunter zum Herrenwieser Karsee. Wenig später erreicht man die Schwarzenbachtalsperre. Vom Grundablass der Staumauer an folgt Gruppe 1 den Wegen der "Murgleiter" und gelangt so nach etwa viereinhalb bis fünf Stunden in Erbersbronn, dem Endpunkt der Wanderung nach 15 Kilometern. Höhenmeter: im Aufstieg zirka 375 Meter, im Abstieg zirka 690 Meter. Gruppe 2 wandert von Sand auf dem bequem verlaufenden Westweg in Richtung Naturfreundehaus Badener Höhe und zum Herrenwieser Sattel. Von dort steht ein Aufstieg von rund 125 Höhenmetern zum Friedrichsturm auf der Badener Höhe an. Der Abstieg zum Herrenwieser Sattel erfolgt auf gleichem Wege. Auf ebenso bequemen Wegen gelangt hinunter ins kleine Dorf Herrenwies, wo auch Einkehrmöglichkeit besteht. Wenig später gelangen die Wanderer zum idyllisch gelegenen Sandsee. Nach gut zweieinhalb bis drei Stunden Wanderzeit und neun Kilometern Wegstrecke erreicht Gruppe 2 wieder Sand an der Schwarzwaldhochstraße. Die Höhenmeter im Auf- und Abstieg betragen insgesamt zirka 240 Meter. Die gemeinsame Schlusseinkehr für alle Wanderer findet im Hotel-Gasthof Rosengarten in Baiersbronn statt. Die Abfahrt per Bus ist um 7.30 Uhr in Villingen, Busbahnhof H11, 7.40 Uhr, Bad Dürrheim Adlerplatz und 7.50 Uhr und Schwenninger Bahnhof. Die Teilnehmer sollten beachten: Es gibt jeweils nur eine Haltestelle. Der Fahrpreis beträgt 18,50 Euro. Anmeldungen sind bis Freitag, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell, Telefon 07720/17 41 möglich. Die Wanderführungen haben Inge Esslinger, Steffen W. Esslinger und Uwe Sontowski vom Schwenninger Schwarzwaldverein.