Villingen-Schwenningen Touren auf dem Jägersteig und auf dem Hirtenpfad

Die Wanderfreunde Villingen-Schwenningen sind am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, in Eigenzell gemeldet. Start ist jeweils um 7 Uhr. Ebenso ist die Gruppe am Samstag, 24. Juni, Sonntag, 25. Juni, in Schonach unterwegs. Start ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr. Am Sonntag, 25. Juni, wandert die Gruppe in Thann, Frankreich, Start ist um 8 Uhr.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, in Rohrhardsberg gemeldet. Start ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.

Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Sonntag, 25. Juni, zum Hünersedel. Start ist um 8.35 Uhr am Habsburger Ring und bis um 9 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Der Bus fährt von Villingen über Triberg und Elzach nach Biederbach. Wanderung 1 ist eine Rundwanderung und führt die Teilnehmer von Biederbach/Hintertal über Hünersedel, Kreuzmoosmatte und Bäreneckle zurück nach Biederbach (Wanderstrecke etwa 16 Kilometer). Wanderung zwei startet ebenfalls in Biederbach/Hintertal und geht über den Hünersedel und Rotzeleck zurück nach Hintertal (Wanderstrecke etwa elf Kilometer). Der Fahrpreis beträgt 14 Euro. Anmeldung bis Freitag, 23. Juni, 12 Uhr, bei Maier Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Die Wanderführer sind Friederike Faller, Telefon 07721/3 03 11 und Werner Possler, Telefon 07721/5 97 88.