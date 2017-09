Villingen-Schwenningen Touren am Kaiserstuhl, im Himmelreich und bei Gernsbach

Die Wanderfreunde Villingen-Schwenningen sind am Samstag, 30. September, ab 10 Uhr in Lenzkirch unterwegs. Am Sonntag, 1. Oktober, sind die Wanderer in Stuttgart-Filderstadt/Plattenhardt mit Start um 7 Uhr gemeldet. Ebenso gemeldet sind die Wanderer am Sonntag in Marschalkenzimmern, Start um 10 Uhr, sowie in Bischwiller in Frankreich mit Start um 7 Uhr. Am Dienstag, 3. Oktober, sind die Wanderfreunde ab 8 Uhr in Vogt oder Riederich gemeldet.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler startet am Sonntag, 1. Oktober, ab 10 Uhr in Marschalkenzimmern.

Die aktiven Senioren des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, wandern am Mittwoch, 4. Oktober, zum Neuen Wein am Kaiserstuhl bei Bahlingen. Die Wegstrecke führt über etwa neun Kilometer (etwa drei Stunden) vom Vogelsang-Pass über den Eichelspitzturm und das Bahlinger Eck nach Bahlingen. Kurzwanderer laufen vom Bahlinger Eck zum Vogelsang-Pass (etwa vier Kilometer, zirka zwei Stunden). Die Schlussrast ist in der Strauße Uf’m Buck in Bahlingen. Abfahrt ist um 10.20 Uhr am Hallenbad, 10.25 Uhr an der Tonhalle und 10.30 Uhr am Busbahnhof Villingen. Die Rückfahrt ist um etwa 17.30 Uhr ab Bahlingen. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro. Anmeldungen ab sofort bei den Wanderführern Christa und Gerold Dede, Telefon 07721/3 04 79.