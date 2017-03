Villingen-Schwenningen Tour zum Funken

Die Wandergruppe VS ist am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, jeweils um 7 Uhr, in Mühlhausen unterwegs. Die Gruppe ist ebenso am Samstag, 4. März, und Sonntag, 5. März, in Rothenburg o.T. gemeldet. Start ist jeweils um 7 Uhr.

Am Samstag, 4. März, fährt der Schwäbische Albverein Schwenningen nach Dittishausen zum Funken. Zuerst gibt es eine knapp dreistündige Wanderung. Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen die Teilnehmer unter den Klängen der Dorfkapelle hinaus zum großen Feuer. Etwa um 21 Uhr ist Rückfahrt mit dem Bus. Abfahrtszeiten: 12.15 Uhr Bad Dürrheim-Adlerplatz, 12.25 Schwenningen Bahnhof, 12.45 Villingen, Busbahnhof. Anmeldung bis morgen, Freitag, 12 Uhr, bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen, Telefon 07720/82 12 09.

Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Sonntag, 5. März, eine rund zweieinhalbstündige Winterwanderung. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bickentor. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführerin in Friederike Faller, Telefon 07721/30311.