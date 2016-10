VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 26. Oktober, zur Ruine Waldau bei Königsfeld. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Von Bregnitz aus wandern die Teilnehmer über Buchenberg, Raue Albblick zur Ruine Waldau (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer laufen die gleiche Strecke von Buchenberg aus (Dauer etwa eine Stunde). Die Einkehr ist im Gasthaus Waldau Schänke vorgesehen. Der Fahrpreis beträgt acht Euro. Anmeldung bis morgen, Dienstag, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Die Leitung haben Ursula Schlautek und Werner Possler, Telefon 07721/5 97 88. Gäste sind gerne willkommen.