Villingen-Schwenningen Tour führt zur Gedenkfeier

Wanderfreunde in Rotfelden

Die Wanderfreunde VS-Villingen sind am Samstag, 25. November, ab 10 Uhr in Rotfelden unterwegs. Die Wanderer sind auch am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, jeweils von 8 bis 14 Uhr in Rixheim/Frankreich gemeldet. Am Sonntag, 26. November, ab 7 Uhr sind die Wanderfreunde in Offendorf/Frankreich unterwegs.

Am Sonntag, 26. November, wandert der Schwarzwaldverein Villingen um 13 Uhr vom Bickentor aus über die Bertholdshöfe und das Wildgehege zum Ehrenmal im Natzental und trifft sich dort zur gemeinsamen Totengedenkfeier mit dem Schwarzwaldverein Schwenningen, danach weiter nach Zollhaus.