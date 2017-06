VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 28. Juni, im Feldberggebiet. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer laufen von Unteraha/Auerhahn, Wingfällweiher, - Neuglashütten/Haslachfeld nach Bärental. Anstieg etwa 140 Höhenmeter, Abstieg etwa 100 Höhenmeter (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen von Altglashütten/Tankstelle und Neuglashütten/Haslachfeld nach Bärental. Anstieg etwa 90 Höhenmeter, Abstieg etwa 100 Höhenmeter (Dauer etwa eine Stunde). Schlusseinkehr ist im Gasthof-Hotel Bären in Feldberg-Bärental. Der Fahrpreis beträgt zehn Euro. Anmeldung bis Dienstag, 27. Juni, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Geführt wird die Wanderung von Anneliese und Siegfried Held, Telefon 07721/48 96. Gäste sind willkommen.