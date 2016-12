Villingen-Schwenningen Tour führt durchs Moos

Der Schwarzwaldverein Schwenningen unternimmt eine Winterwanderung. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 11. Dezember, 13 Uhr, am Bahnhof in Schwenningen zu einer etwa 2,5 stündigen Wanderung. Diese führt zunächst durch das LGS-Gelände ins Moos.

Von dort wandern die Teilnehmer ein kurzes Stück auf dem Ostweg ins Wittmannstal, um wenig später auf einem schönen Waldweg den Fesenwald zu durchqueren. Über Frühlingshalde und Möglingshöhe erreichen sie das Hotel Allee zur Schlusseinkehr. Eine Anmeldung entfällt.

Wandergruppe VS fährt zur Tour nach Lossburg

Der Wanderverein Schwarzwaldfalken Villingen-Schwenningen unternimmt am Samstag, 31. Dezember, eine geführte Wanderung. Start ist um 11 Uhr.

Die Wandergruppe VS unternimmt am Samstag, 10. Dezember, eine PW-Wanderung in Lossburg-Alpirsbach. Ebenso ist die Wandergruppe VS am Sonntag, 11. Dezember, in Göllsdorf-Rottweil unterwegs. Start ist um 9.30 Uhr. Es ist eine geführte Wanderung.