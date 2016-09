Villingen-Schwenningen Tour führt auch zur Krinnenspitze

In diesem Jahr starteten 44 Teilnehmer bei herrlichstem Wetter ins Tannheimer Tal in Tirol. Das Standquartier war das Hotel "Goldenes Kreuz" in Tannheim. Von hier aus wurden jeden Tag zwei verschieden schwere Wanderungen angeboten bei einer Wanderzeit von etwa drei bis sechs Stunden. Dabei wurde versucht, in acht Tagen so viel wie möglich von der Bergwelt rund um Tannheim zu erwandern und kennenzulernen.

Eine der Höhepunkte war für den Schwarzwaldverein Villingen die Wanderung zur Krinnenspitze in 2000 Metern Höhe, wobei innerhalb von sechs Stunden ein Höhenunterschied von knapp 1000 Meter zu überwinden war.

Strecke zum Tannheimer Hausberg