Villingen-Schwenningen Tour durch Innenstadt ist Herausforderung

Teilnehmer waren Flüchtlingskinder und Erwachsene der Asylunterkunft in der Frei burger Straße in Villingen. Beim ersten Kennenlernen wurden wichtige Verkehrsregeln besprochen und anschließend die Schulwege der Kinder abgefahren, auf Gefahrenpunkte aufmerksam gemacht und einzelne kritische Abbiegesituationen geübt. Danach führte die Route in die Villinger Innenstadt mit abschließendem Snack.

Eine besondere Herausforderung stellte für die Jugendlichen die korrekte Umsetzung von Verkehrsregeln dar, erschwert durch die teils irritierende Verkehrsführung für Radfahrer. Insbesondere beim Wechsel von Radwegen auf Straßen und Gehwegen lauern Gefahrenpunkte, teilt der ADFC mit. "Hier zeigte sich wieder einmal deutlich, dass es im Stadtgebiet noch erheblichen Verbesserungsbedarf für die durchgängige und sichere Radwegeführung zu zentralen Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen gibt", macht der Club deutlich. Die Mitglieder des ADFC waren überrascht über die bereits guten Deutschkenntnisse der Heranwachsenden. Die Teilnehmer wünschten sich eine Fortsetzung von gemeinsamen Touren.