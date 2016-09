Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule VS lädt am Montag, 3. Oktober, ein mit dem BUND und den Naturfreunden zu einer Natur- und Kultur-Exkursion an den Schluchsee und nach St. Blasien. Treffpunkt ist um 11.25 Uhr im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 11.37 Uhr. Nach der Bahnfahrt geht es am Schluchsee mit dem Schiff zum Unterkrummenhof (Pause/Vesper) und auf einem Wanderweg (neun Kilometer) nach St. Blasien (Dombesichtigung, Café). Die Rückkehr in Villingen ist um 20.20 Uhr. Die Fahrtkosten betragen 17 Euro, für Kinder fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, Anmeldung bis 2. Oktober, Telefon 0176/96 03 43 37. Mit dem Anruf (AB) ist die Teilnahme bestätigt.