Villingen-Schwenningen Torten, Glonkis und die Harley

Aufgewachsen ist Arwed Dammert in der Niederen Straße, zwei Häuser neben dem "Rebstock", in dem einst sein Großvater Theo Wirt war. Nach der Schulzeit im Klosterring begann er – "aufgrund des Lehrstellenmangels in Schwenningen" – die Ausbildung zum Konditor. Danach war er zehn Jahre lang beim Bäcker Bueb in der Schelmengasse beschäftigt und übernahm bald die Leitung der Konditorei. "Das war eine tolle Zeit in einem tollen Betrieb", erinnert sich der 54-Jährige gerne. Hier konnte er sich verwirklichen, hier entstanden viele seiner Rezepturen, die in seiner Backstube bis heute in leckere Kuchen und Torten – allen voran Schwarzwälder Kirschtorte und Frankfurter Kranz - umgesetzt werden.

Nebenher besuchte Dammert damals die Meisterschule. Von 3 drei bis 13 Uhr in der Backstube, danach nach Freiburg oder Lörrach – "hart, aber als junger Mensch steckt man das locker weg", sagt er und lacht. Mit dem Meisterbrief in der Tasche lockte 1991 die Selbständigkeit.

Zusammen mit seiner Frau Karin, einer geborenen Bartler aus dem "Hirschen" in Weilersbach, wagte er den Schritt und übernahm das Krankenhaus-Café. Dann ging es Schlag auf Schlag, und die Sieben-Tage-Wochen mit Zwölf- bis 14-Stundentagen begannen sich auszuzahlen: 1994 kam das Café im Gol­denbühl-Klinikum hinzu, kurz darauf in St. Georgen, 2002 das Café am Schwenninger Krankenhaus. 2007 folgte die Eröffnung des "Dammert" in der Rietstraße.

Mit Krankenhaus-Cafés hat Arwed Dammert inzwischen nichts mehr am Hut. Seit drei Jahren befindet sich seine Backstube im Wohngebiet Haslach, wo er immer wieder neue Torten kreiert, und die Zahl seiner Cafés hat sich auf drei eingependelt.

Konditor ist er auch nach mehr als 30 Jahren im Beruf nach wie vor mit Herz und Seele, aber die Brust hat jetzt noch Platz für weitere Leidenschaften. Als Innenstädtler und "waschechter" Villinger – dieses Prädikat trägt er Dank seiner Großeltern mit Fug und Recht – hat er die Fastnacht mit der Muttermilch eingesogen und "alles ausprobiert". Hängengeblieben ist er bei den Glonkis, wo er seit 1995 als Ratsherr auch Verantwortung übernimmt.

Seit zwei Jahren sitzt er mit Glonkivatter Günter Reichenberger und neben Frank ­Zimmermann als Gilde­meister im Vorstand. In diesen Tagen nimmt die ehrenamtliche Arbeit im Verein wieder an Umfang zu – schließlich naht der 11.11. – der Fasnetbeginn der Glonkis.

Villingen ist für Arwed Dammert mehr als nur Heimat. "Villingen ist einfach eine schöne Stadt mit vielen netten Leuten", sagt er und genießt vor seinem Café in der Rietstraße nach getaner Arbeit in der Backstube einen Cappuccino in der Spätsommersonne, die sich im Lack seiner schwarzen Harley-Davidson spiegelt.