Villingen-Schwenningen Tonhallen-Catering ist bald Geschichte

Die Überraschung war groß, als das Donaueschinger Unternehmen zum Jahresbeginn als Nachfolger des Öschberghofs, der das Catering in Folge seines groß angelegten Umbaus quasi abgegeben hatte, zum Zug kam. Spekulationen über mögliche neue Tonhallen-Caterer hatten alle möglichen Namen zum Inhalt, diesen jedoch hatte in der Doppelstadt kaum jemand auf dem Schirm.

Gab sich die Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH (KTVS) am Montag nach Verkündung der Trennung "in beiderseitigem besten Einvernehmen" bezüglich der möglichen Gründe für diesen Schritt wortkarg, hatte die Stadtverwaltung noch im August diesen Jahres Fragen des Schwarzwälder Boten zur Zusammenarbeit ausführlicher beantwortet. Damals bestätigte Pressesprecherin Oxana Brunner: "Es gab Nutzer des Caterings/der Halle, die Kritik am Catering geäußert haben." Und weiter: "Wir standen und stehen hierzu im Austausch mit der Fa. Happy Crazy, um das Angebot zu optimieren." Womit die Kritiker unzufrieden waren, darauf wollte die Verwaltung nicht näher eingehen.

In diese Kerbe schlug auch Elif Cangür (Bündnisgrüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit ihrem Antrag, Privatleute von der Catererpflicht in der Neckarhalle in Schwenningen zu befreien. Derzeit ist die Stadt auf der Suche nach Caterern für die neue Halle, die 2019 in Betrieb gehen soll. Bei einem Catererzwang sei die Halle eben nichts für Private, meinte Cangür. Vereine seien frei in ihrer Entscheidung, ob sie selber wirten wollen oder einen Caterer beauftragen. Im Gemeinderat wurde ihr Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.