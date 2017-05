Villingen-Schwenningen Tolles Team fängt sie nach schweren Fällen auf

Dass im geplanten Neubau des Schwarzwald-Baar-Klinikums keine eigene Palliativstation, sondern nur sechs integrierte Betten vorgesehen waren, war für viele engagierte Menschen wie Juliane ­Tritschler damals ein Unding und man begann gemeinsam, Spenden zu sammeln. Acht Jahre später war das Ziel erreicht: Neben dem neuen Klinikum wurde im Dezember 2015 ein Palliativzen­trum mit zwölf Betten eingeweiht.

Juliane Tritschler ist, 1966 in Villingen geboren, zusammen mit vier Geschwistern aufgewachsen und in "die St. Ursula" gegangen, als diese nur Mädchen zugänglich war. Nach einem kurzen beruflichen Ausflug in die Welt der Musik – sie studierte ein halbes Jahr im Hohner-Konservatorium in Trossingen Orgel – besann sie sich auf die Berufswahl ihrer beiden großen Schwestern und ließ sich zur Krankenschwester ausbilden. 1987 bekam sie ihre erste Anstellung in der Kardiologie bei Klaus Lang, den sie Jahre später als den heutigen Vorsitzenden des Vereins Pallia tivzentrum VS wiedertreffen sollte.

Um die Jahrtausendwende herum wurden die medizinischen Abteilungen in der Klinik neu formiert und Juliane Tritschlers Arbeitsplatz ging in die Onkologie über. Mit todkranken Herzpatienten hatte sie schon immer zu tun, jetzt kamen aber immer mehr auch junge Menschen hinzu mit limitierter Lebenszeit. "Eine krebskranke Mutter mit drei kleinen Kindern, das ist schon heftig", sagt Juliane Tritschler.

Dass sie einen solchen Beruf dennoch tagtäglich aushält, dafür sorge zum einen ihre robuste Natur, sagt sie und lächelt, aber vor allem auch ein "tolles Team", das sich angesichts besonders schwerer Fälle gegenseitig auffängt und stützt.

Juliane Tritschler war in dieser Zeit zusätzlich ehrenamtlich beim Malteser-Hilfsdienst in verschiedenen Ämtern engagiert und leitete diesen auch etliche Jahre. Außerdem bildete sie sich im Onkologiefach weiter, eine wertvolle Erfahrung, die sie jederzeit wieder machen würde. Dann folgte der Einsatz für das Palliativzentrum, der fortan ihre Freizeit füllen sollte. An vielen Abenden erstellte sie stundenlang Spendenbescheinigungen. 1,7 Spenden-Millionen Euro flossen durch ihre Hände.

Auch im jetzigen Förderverein ist sie die Schatzmeisterin und macht mit ihren Vereinskollegen das Palliativzentrum zu einem besonderen, heimeligen Ort. Dort ist sie mittlerweile Teamleiterin. Erst nach längerer Bedenkzeit habe sie sich beworben, sagt sie. Zu tief sei sie mit ihrem Onko-Team verwurzelt gewesen.

Gerne reist sie nach Schottland

Ab und zu braucht Juliane Tritschler Abstand von Krankheit und Leid. Dann verreist sie am liebsten nach Irland oder Schottland oder verbringt Zeit mit Freunden, der Familie und ihrem Kater "Punk".