Villingen-Schwenningen Toller Jahrgang: 34 Preise und 50 Lobe

Villingen-Schwenningen. Von den 187 Berufsschülern, die im Mai zu ihren schriftlichen Prüfungen angetreten waren, erhielt fast die Hälfte eine Auszeichnung. So konnten insgesamt 34 Preise und 50 Lobe vergeben werden.

Als Jahrgangsbester wurde der Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Johannes Tischer (EGT-Triberg) ausgezeichnet. Er hatte seine Berufsausbildung als erfolgreicher Abiturient begonnen, besuchte aber auch weiterhin den Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern, von denen er sich hätte befreien lassen können. Am Ende hieß das für ihn, zwei schriftliche Prüfungen mehr abzulegen. Für seinen Notendurchschnitt von 1,1 erhielt er deshalb auch einen Preis des Fördervereins der Gewerbeschule VS.

Weitere Preise für Zensurendurchschnitte von 1,1 gingen an den Elektroniker für Geräte und Systeme Raphael Benz (Continental Automotive GmbH, Villingen), die Industriemechaniker Michael Grauer (IMS Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen) und Felix Flaith (Hansgrohe SE, Schiltach) sowie an den Fleischer Michael Dreher (Metzgerei Hubert Dreher, Dürbheim).