Villingen-Schwenningen Tolle Stimmung in der Halle

Unter den VIP’s befindet sich an diesem Abend Lara Mittmann aus Furtwangen. Das elfjährige Mädchen hat bei der Aktion Wünsch dir was des Schwarzwälder Boten, die von der Sparkasse Schwarzwald-Baar unterstützt wird, einen Besuch beim Tischtennis-Bundesligisten Ochsenhausen gewonnen. In Begleitung ihrer Trainerin Jennifer Faller erlebt sie einen kurzweiligen Abend in der Hans-Liebherr-Sporthalle.

Innerhalb von 60 Jahren haben es die Tischtennisfreunde von der Bezirksliga bis an die europäische Spitze geschafft. In ihrer sportlichen Bilanz stehen mehrere deutsche Meistertitel, drei Pokalsiege und im Jahr 2009 das Finale der Champions League – ein Ziel, dem der Verein mit dem Sieg über Angers wieder ein Stück näher gekommen ist.

Vereinsmanager Manuel Pfender ist am Eingang der Halle unter anderem mit der Einteilung der Kinder beschäftigt, die mit den Spielern in die Halle einlaufen werden. Auch Lara reiht sich in diese Schar ein. In einer Ecke der Halle bereiten sich die Kinder auf ihren Auftritt vor, bei dem auch das Maskottchen der TTF Liebherr, Oxie, eine wichtige Rolle spielt.