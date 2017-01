Villingen-Schwenningen Tolle Bedingungen für Benefizlauf

Auch bei der dritten Auflage sind der Ski-Club, die Städte Vöhrenbach und Villingen-Schwenningen samt Forstamt, die Gemeinde Unterkirnach und die Volksbank mit im Boot. Je Runde spendet der Ski-Club einen Euro für die Christy-Brown-Schule für körperbehinderte Kinder und Jugendliche. Angesichts der Schneeverhältnisse sei die Stimmung beim Ski-Club und den rund 25 Helfern entsprechend gut, betont Simon.

Nachdem 2016 an die 100 Langläufer teilgenommen haben, rechnet Huber nun sogar mit bis zu 150 Startern. Die Schneeverhältnisse seien perfekt, das Gelände sei so breit wie noch nie gespurt, so dass alle auf der Strecke ihren Platz finden, ob Hobbyläufer oder ambitionierte Sportler, Kinder oder Senioren. "Der Benefizlauf richtet sich an alle", betont Huber. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies am Sonntag noch bis 9.30 Uhr vor Ort für eine zusätzliche Gebühr von drei Euro nachholen. Allerdings rät er, wegen der begrenzten Parkplätze pünktlich zu kommen.

Startnummernausgabe ist von 8.30 bis 9.30 Uhr. Anmeldungen sind unter E-Mail thomas.huber@scvillingen.de bis heute, Frei­tag, möglich. Die Gebühr beträgt sieben Euro und ermäßigt vier Euro für Jugendliche ab 16 Jahren. Auskunft erteilt Thomas Huber unter Telefon 07721/ 50 90 93 und 0173/4 57 26 19.