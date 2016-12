Villingen-Schwenningen Tödlicher Unfall: Angeklagter auf der Flucht?

Villingen-Schwenningen - Er raste in den Gegenverkehr, tötete dabei zwei Menschen und will sich nun offenbar der Verantwortung erziehen: Ein Angeklagter ist am Donnerstag nicht zur Hauptverhandlung wegen fahrlässiger Tötung erschienen. Der Richter hat daraufhin Haftbefehl erlassen, es bestehe Fluchtgefahr.