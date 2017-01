Villingen-Schwenningen Tödlicher Brand: Feuer nicht vorsätzlich gelegt

Villingen-Schwenningen (mae). Der dramatische Brand in dem Haus nahm am vergangenen Donnerstag ein tragisches Ende: Die Feuerwehr fand den gehbehinderten Hausbesitzer leblos in seinem Wohnzimmer, das nach einem Brand völlig verraucht war. Auch der alarmierte Notarzt konnte nur den Tod des 69-Jährigen feststellen. Vergangene Woche erklärte die Polizei gegenüber unserer Zeitung, dass der Mann an einer Rauchgasvergiftung starb. "Die Todesursache war eindeutig, daran gibt es keine Zweifel", will Polizeisprecher Michael Aschenbrenner möglichen Gerüchten oder Vermutungen den Wind aus den Segeln nehmen. Hinsichtlich der Brandursache sei bisher nur klar, dass die Polizei "eine vorsätzliche Tatbegehung ausschließt." Deshalb stehe nun entweder ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Brandstiftung – beispielsweise durch Kerzen – im Raum. Die abschließenden Untersuchungsergebnisse zur Brandursache sollen anhand einer Auswertung der aufgenommenen Spuren ermittelt werden.