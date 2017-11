Villingen-Schwenningen Tod einer Katze löst Entsetzen aus

VS-Villingen - Auf großes Entsetzen stieß im Netz auf der Facebook-Seite "Stadtgeflüster VS" der Eintrag von Sabine: Sie hatte in der Nacht auf Mittwoch in der Schelmengasse eine auf brutale Weise getötete Katze aufgefunden: mit aufgeschlitzten Bauch und abgetrenntem Schwanz. "Ich bin fassungslos". Sabine kennt das Tier – "Willy ist von uns aus dem Haus", sagt die in der Frankenstraße lebende junge Frau.