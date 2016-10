Villingen-Schwenningen Tochter übernimmt die Führung

Nachdem das Baugeschäft bislang stets von den Söhnen übernommen wurde, wird nun mit Tochter Sandra Heinichen erstmals eine Frau in den kommenden Jahren die Leitung antreten. "Von klein auf habe ich viel Zeit im Unternehmen verbracht und konnte miterleben, wie meine Eltern den Betrieb weiterentwickelt haben. Ich bin stolz darauf, was sie in den vergangenen 25 Jahren geleistet haben", berichtet sie.

Nachdem sie ihr Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung abgeschlossen hat und nun einige Jahre in der Industrie tätig war, wird Sandra Heinichen jetzt ihr Wissen durch ein Bauingenieurstudium ergänzen. Gleichzeitig wird sie sich in ihre zukünftige Rolle einarbeiten.

"Mich wird man nicht nur im Büro sehen, ich werde auf die Baustellen gehen und mitanpacken, wir haben ein tolles Team, von dem ich viel lernen kann." Mittlerweile besteht das Unternehmen seit 122 Jahren. Hans-Jörg und Sabine Heinichen haben den Betrieb geformt.