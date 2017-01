Villingen-Schwenningen Tischtennisabteilung schaut auf 70 Jahre mit Höhen und Tiefen zurück

Begonnen hat die Vereinsgeschichte 1947. Rund 20 Männer und Frauen machten sich auf, um ihr gemeinsames Hobby zu organisieren. Dies war der Anfang des Tischtennissports in Schwenningen. Im Nebenzimmer des Hotels Neckarquelle befand sich für das erste Jahr auch das Spiellokal. Neben den geeigneten Räumlichkeiten galt es zu dieser Zeit, auch das Spielmaterial selbst zu organisieren. So wurde zum Beispiel die erste Tischtennisplatte mühselig selbst gebastelt. Schläger und Bälle gab es ebenfalls nicht zu kaufen. Diese mussten über Umwege beschafft werden.

1948 wurde das Spiellokal gewechselt. 1949 war es endlich soweit. Mit einer Herrenmannschaft nahm der Verein erstmals an den Rundenspielen teil. Bis Mai 1950 war das Lokal "Grüner Baum" das neue Spiellokal der TTler. Schnell merkte die junge Abteilung, dass es als kleiner Verein schwierig ist, zu überleben. So schlossen sich die Tischtennisspieler 1950 der Turngemeinde an. Fortan war das damalige "Pressehaus" auf dem vereinseigenen Waldeckgelände ihre neue Heimat. Allerdings wurden die TTler auch hier nicht richtig heimisch. Ende 1951 hielt die Tischtennisabteilung schließlich Einzug in die Bürkturnhalle. Die Stadt gab das mit Flüchtlingen belegte Fechterzimmer in der Bürkturnhalle frei, das sich die Tischtennisabteilung mit der Fechtabteilung teilte. Die Bürkturnhalle ist bis heute die Heimat der TGS-Tischtennisabteilung. Am 27. Juni 1953 fand das erste große Tischtennisevent in Schwenningen statt. Die Abteilung organisierte im Beethovenhaus den Länderkampf zwischen Württemberg und dem Elsass. Und es sollten in den kommenden Jahren noch weitere Turniere unter der Schirmherrschaft der Tischtennisabteilung folgen.

1956 waren die TTler der TGS wie auch in späteren Jahren Ausrichter der Bezirksmeisterschaften des Bezirkes Oberer Neckar. Ebenfalls 1956 stieg die erste Damenmannschaft mit der Verbandsliga Württemberg in die damals höchste Spielklasse in Württemberg auf. Dort konnten sich die TGS-Damen bis 1979 ununterbrochen halten.