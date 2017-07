Villingen-Schwenningen Tipps und Tricks gibt es von den Profis

Der Workshop findet am Mittwoch, 30. August, und am Donnerstag, 31. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr im Verlagsgebäude des Schwarzwälder Boten in Oberndorf am Neckar statt und richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Auf dem Programm stehen unter anderem Tipps zu Interviewtechnik und Fotografie (bitte Kamera oder Smartphone mitbringen). Bei einem Interview, betreut vom Profi, dürfen die Nachwuchsjournalisten ihr neues Wissen dann gleich in die Praxis umsetzen. Das Mittagessen ist an beiden Tagen inklusive.

Zum Abschluss dürfen die Teilnehmer am Freitag, 1. September, von 10 bis gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit maximal jeweils zwei Begleitpersonen das Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen besichtigen. Dort gibt es auch ein kleines Vesper und eine süße Überraschung.

Anmeldungen zu dem kostenfreien Workshop nimmt Daniela Trik bis Montag, 24. Juli, entgegen unter Telefon 07423/7 82 69 oder E-Mail an daniela.trik@schwarzwaelder-bote.de (bitte Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und Alter angeben). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.