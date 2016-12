Villingen-Schwenningen Tipps für Schüler aus erster Hand

Um ihnen bei der Auswahl zu helfen, hat die Gewerbeschule in Villingen zu einem Tag der offenen Tür in ihre Werkstätten eingeladen. So erhielten etwa 170 Schüler Einblicke in verschiedene Berufe. Im Bereich Metalltechnik erlebten sie mit, wie Einzelteile zuerst auf dem PC konstruiert und danach an CNC-Fräs- oder Drehmaschinen gefertigt wurden. Dabei konnten die Vorgänge im Inneren der Drehmaschine auf einer Leinwand beobachtet werden. Auch die Arbeit an Spritzguss- und Erodiermaschinen wurde durch die Herstellung von Kleinteilen demonstriert.

Daneben zeigten Schüler der einjährigen Berufsfachschule Metall, wie ein Schraubstock montiert wird. Bei den Anlagemechanikern gab es moderne Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu bestaunen, so zum Beispiel ein Dusch-WC oder verschiedene Arten von Toilettenspülungen, die an der Abwasserwand zu beobachten waren. Bei den Elektronikern durften kleine Bauteile auf Platinen gelötet werden, was für die jungen Gäste oft ihr erster Kontakt zu einem Lötkolben war. Auch in der Kraftfahrzeug-Abteilung gab es anschauliche Vorführungen durch die Berufsschüler. Hier stand die Funktionsweise von Airbag und Lichtanlagen im Mittelpunkt. Außerdem vermittelte die Handwerkskammer Konstanz Informationen über die Suche nach Ausbildungs- und Praktikums­plätzen.