Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Woche der Ausbildung findet bundesweit bis 31. März unter dem Motto "Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen!" statt. Am heutigen Dienstag heißt es "Wir checken Deine Bewerbungsunterlagen." In der Zeit von 15 bis 18 Uhr nehmen Berufsberater und Experten aus dem Arbeitgeber-Service Anschreiben, Bewerbung und Lebenslauf unter die Lupe und geben Tipps in einer Bewerbungswerkstatt. Am Mittwoch, 29. März, heißt es ab 15 Uhr zunächst "Hilfe, ich habe ein Vorstellungsgespräch." Um 18 Uhr richtet sich ein Angebot an die Eltern, wie sie die Kinder bei der Berufswahl zu unterstützen können. Am Donnerstag, 30. März um 15 Uhr, können Schüler ein professionelles Assessmentcenter besuchen. Und zum Abschluss informiert die Duale Hochschule Baden-Württemberg ab 17 Uhr über Studiengänge. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon: 0741/492 224 oder per E-Mail: rottweil.biz@arbeitsagentur.de.