Schwarzwald-Baar-Kreis. Eltern mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren können sich jetzt in einem kostenlosen Kurs Tipps für den Erziehungsalltag holen. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) des Landratsamtes will Eltern damit helfen, die in bestimmten Situationen unsicher sind, wie sie reagieren sollen. Der Kurs wird von Ulrike Kroneisen, geleitet. Der Kurs findet an vier Vormittagen in der Beratungsstelle (BEKJ) in Donaueschingen statt. Termine: Immer dienstags, 21. und 28. März, 4. und 25. April jeweils von 9 bis 11 Uhr, Anmeldung unter Telefon: 07721/91 3 7 95 0.