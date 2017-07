Villingen-Schwenningen Tipper setzt auf richtige Nummer

Der Glückspilz gewann die Sofortrente der Glücksspirale von monatlich 7500 Euro oder wahlweise 2,01 Millionen Euro als Einmalzahlung. "Wer hinter dem Gewinner steckt, ist noch nicht bekannt", informiert Lotto weiter.

Den Spitzengewinn verdankt der Lottofreund aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis der Losnummer 6 89 52 44. Die siebenstellige Ziffernfolge stimmte exakt mit einer der beiden am Samstag in München ermittelten Gewinnzahlen der Glücksspirale überein. Damit erzielte der Tipper den Hauptgewinn, die Sofortrente von 7500 Euro monatlich. Sie entspricht einem Barwert von 2,01 Millionen Euro. Der Hauptgewinn kann wahlweise auf einen Schlag oder in Rentenform ausbezahlt werden.

"Der Neu-Millionär spielte den Klassiker 6 aus 49 und kreuzte – zum Glück – für einen zusätzlichen Spieleinsatz von fünf Euro auch die Teilnahme an der Glücksspirale an", zeigt Lotto BW auf. Seinen Spielschein habe er anonym in einer Lotto-Annahmestelle in einer Nachbargemeinde von Villingen-Schwenningen abgegeben.