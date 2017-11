Villingen-Schwenningen Tipp des Abends an Sven Hinterseh: Facebook ist out

Weiteres Problem: Durchsetzung von Projekten braucht einen "langen Atem"

Eine klare Ansage Hintersehs, wieso sich Jugendliche politisch einbringen sollten, gab es dann auch – mit Verweis auf den demografischen Wandel. "Es wird in der Zukunft mehr alte als junge Menschen geben. Die Alten gehen mehr zur Wahl. Also werden sie auch ihre Interessen durchsetzen können. Das ist einfache Mathematik", meinte der Landrat. Und es gebe durchaus Möglichkeiten: So würden etwa die Anregungen von Bürgern bei Projekten wie dem Nahverkehrsplan berücksichtigt. "Aber es ist schon klar, dass das alles Projekte sind, bei denen man Änderungen nicht von heute auf morgen bewirken kann. Dafür braucht man einen langen Atem", gab Hinterseh zu.

"Das ist auch das Problem", erkannte eine junge Frau. Mit 16, 17 Jahren will man, wenn man sich einbringt, schnell etwas sehen. Es bringt nichts, wenn sich die Lebenswirklichkeit der Person bis zur Durchsetzung verändert hat."

Einen Lösungsvorschlag machte ein weiterer Jugendlicher aus dem Publikum: Man könne einen Bürgerhaushalt in Kommunen ausprobieren. Es brauche dringend, mahnte er, neue Beteiligungsformen, bei denen die Bürger schnelle Ergebnisse sehen würden. Eine Idee, die auch SPD-Kreisvorsitzender Jens Löw aufgriff. Denn er habe in den vergangenen Jahren in seiner Arbeit etwa mit Jugendgemeinderäten durchaus beobachtet, sagte Löw, dass es unter jungen Leuten einen Trend zu mehr politischem Interesse gebe: vor allem, wenn diese im Schulunterricht damit konfrontiert würden.