Villingen-Schwenningen Tierschützer wollen kein Schlachtfest

Villingen-Schwenningen (lia). Voraussetzung ist: Aus dem Schlachtfest wird ein "Veggie-Fest" unter dem Motto "Tiere achten statt schlachten". Am Wochenende veranstaltete der Förderverein des FV Marbach ein Schlachtfest in und um die Turnhalle in Marbach. "Im Sinne des Tierschutzes, der Nachhaltigkeit und einer gesunden rein pflanzlichen Ernährung" habe PETA die Verantwortlichen kontaktiert und vorgeschlagen, bei Veranstaltungen dieser Art in Zukunft auf ein neues Konzept zu setzen: Feiern die Bürger aus VS künftig ein Veggie-Fest, spendiere die Tierrechtsorganisation 500 vegane Würstchen und unterstütze den Verein mit zahlreichen veganen Rezeptvorschlägen. "Wurst muss nicht aus Tieren sein", so René Schärling, Fachreferent bei der Organisation PETA. "Mit dem neuen tierleidfreien, rein pflanzlichen Verpflegungskonzept könnten die Bürger aus VS ein klares Zeichen für einen Wertewandel hin zu mehr Mitgefühl für alle Tiere setzen."