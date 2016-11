Villingen-Schwenningen Tierfreunde gründen neuen Verein

Angeregt wurde die Gründung durch die jetzigen Vorstandsmitglieder, die schon seit vielen Jahren mit dem österreichischen Verein Viva-Animal ein Tierheim in Spanien unterstützen.

Mit der Gründung des deutschen Vereins sollen nun auch die Aktivitäten in Deutschland ausgeweitet werden. Viva-Animal, mit Sitz in Niedereschach, will durch seine gemeinnützige Arbeit die Öffentlichkeit für den Tierschutz sensibilisieren.

Überdies werden für heimatlose Tiere des Partnertierheims geeignete Familien gesucht, teilt der Verein mit. Neue Mitglieder und Unterstützer sind willkommen. Dem Gründungsvorstand gehören Elke Schnekenburger, Susanne Österle, Renate Hansel und Ulrike Werner an.