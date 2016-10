Villingen-Schwenningen Tiefstes Tief nach höchstem Hoch

Villingen-Schwenningen. Die Gewerbesteuereinnahmen von Villingen-Schwenningen sind 2016 so hoch wie nie, so Kämmerer Hans Kech gestern Abend im Gemeinderat. Ein wahrer Geldregen prasselt in die Kassen des Oberzentrums. Die aktuelle finanzielle Situation der Doppelstadt ist rosig. Es soll mit 53 Millionen Euro Gewerbesteuer fünf Millionen Euro mehr als 2015 geben, 1,5 Millionen Euro höhere Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und 400 000 Euro mehr Vergnügungssteuer. Aber: Auf das höchste Hoch soll, so Kechs düstere Prognose, auch das tiefste Tief folgen. Stehen unter dem Strich zum 1. Januar 2016 noch 26,8 Millionen Euro Rücklage (OB Rupert Kubon: "Das gab’s noch nie!"), so seien diese Reserven im Jahr 2018 voraussichtlich "aufgebraucht". Schon 2017 schramme man mit einer Zuführung von wenig mehr als drei Millionen Euro "knapp an der vorgeschriebenen Mindestzuführung vorbei", so Kech. Der Schuldenstand liege aktuell bei etwa 30 Millionen Euro – 2020 werde man voraussichtlich bei 68,5 Millionen Euro Schulden stehen.