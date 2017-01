VS-Villingen. Die Katzenmusik Villingen verkauft ab sofort Karten für die Fasnet­bälle, die am Freitag, 3. Februar, und am Samstag, 4. Februar, in der Neuen Tonhalle in Villingen unter dem Motto "Katermorgana" stattfinden. Die Tickets können vorab unter Telefon 07721/4779 oder E-Mail info@katzenmusik-villingen.de bestellt werden. Die Besucher erwartet ein großes Programm mit anschließender After-Show-Party von und mit dem DJ Karl Schlagerfeld.