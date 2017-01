Villingen-Schwenningen THW macht Eislaufen bei Flutlicht möglich

VS-Villingen. Heute Abend von 17.30 bis etwa 21 Uhr leuchtet das Technische Hilfswerk (THW) die Eisfläche auf dem Eisweiher in der Waldstraße in Villingen aus. Zudem gibt es gegen die Kälte Kinderpunsch von der Jugendgruppe sowie Glühwein von den aktiven Helfern. "Also holt die Schlittschuhe aus dem Schrank und kommt vorbei", hofft das THW, Ortsverband Villingen-Schwenningen, auf zahlreiche Eisläufer.