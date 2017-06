Villingen-Schwenningen Thuja-Hecke steht in der Nacht in Flammen

VS-Schwenningen. In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in den Tempelhofer Weg am Deutenberg ausrücken. Gegen 1.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, dass eine Thuja-Hecke auf einem Grundstück in Richtung Brandenburger Ring in Flammen stehe.

Wie die Polizei berichtet, sei die Hecke auf einer Länge von rund acht Metern vollständig abgebrannt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Laut Polizei sei es dem Eingreifen eines Anwohners zu verdanken, dass nicht mehr Schaden entstanden sei. Dieser habe sowohl die Feuerwehr verständigt, als auch mit einer Gießkanne und Wasser aus Regentonnen, die auf betroffenen Grundstück stehen, die Flammen bekämpft und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert.

Ein Bewohner, auf dessen Grundstück die Hecke stand, schilderte gegenüber dem Schwarzwälder Boten, dass die Familie von der Polizei geweckt worden sei. Sie selbst hätten von dem Feuer unweit eines Gartenhäuschen sowie des Hauses selbst, nichts mitbekommen.