Villingen-Schwenningen Thomson-Reinraum soll angemietet werden

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein Großauftrag aus der Industrie sowie ein Förderbescheid des Landes, der vor wenigen Wochen eintraf, machen es möglich: Für eine Million Euro sollen 250 Quadratmeter zusätzlicher Reinraum entstehen. Das sind 50 Prozent mehr. Im Reinraum wird die Konzentration luftgetragener Teilchen sehr gering gehalten. Das ermöglicht spezielle Fertigungsverfahren vor allem in der Halbleiterfertigung.

Für zwei Millionen Euro sollen, so Institutsleiter Roland Zengerle, außerdem in diesem Jahr notwendige Geräte beschafft werden. Im nächsten Jahr kommen weitere Geräteinvestionen von einer Million Euro hinzu. "Wir haben uns sehr über den Förderbescheid gefreut. Er ermöglicht ein neues Transferzentrum, das in ein bis zwei Jahren fertig sein wird", erklärt Zengerle. Mit einen dreiviertel Jahr Bauzeit wird gerechnet. Außerdem fließt insgesamt eine Million Euro Förderung, verteilt auf zwei Jahre, in den Bereich MedAssembly.

Das Institut sei momentan "in einer starken Wachstumsphase". Das betrifft auch die Mitarbeiter. 25,6 Prozent mehr von 152 auf 177 waren es 2016 an allen drei Standorten (Villingen-Schwenningen, Freiburg und Stuttgart). In diesem Jahr sollen weitere 21 Mitarbeiter vor allem in VS hinzukommen. Vor allem im technischen Bereich wird wegen des Reinraumes zusätzliches Personal gesucht. "Normalerweise suchen wir zwei bis drei Personen im Jahr, jetzt zehn auf einmal", sagt Zengerle.